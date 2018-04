Actualidade

O grupo pop sueco ABBA voltou a juntar-se em estúdio e gravou dois temas inéditos, 35 anos depois de se ter separado, anunciou hoje a banda através da rede social Instagram.

Num curto comunicado assinado pelos quatro músicos, os ABBA revelaram que compuseram duas músicas, uma das quais intitulada "I still have faith in you", que serão estreadas em dezembro num programa televisivo produzido pela NBC e pela BBC.

No entanto, o grupo aparentemente descarta a hipótese de se reunir para interpretar os temas, já que anuncia a presença digital dos quatro músicos num "projeto avatar".