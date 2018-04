Actualidade

António Sousa Pereira, diretor do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar (ICBAS), foi hoje eleito 20.º reitor da Universidade do Porto para o mandato 2018-2022, sucedendo a Sebastião Feyo de Azevedo, que ocupava o cargo desde 2014.

Segundo o edital oficial, a que a Lusa teve acesso, Sousa Pereira, de 57 anos, foi o escolhido com 12 votos, ao passo que Sebastião Feyo de Azevedo, que tentava um segundo mandato, recebeu 11 votos. Nenhum dos estrangeiros Xose Rosales Sequeiros e Peter Godman recebeu votos, acrescentou fonte oficial da Universidade.

No programa de ação candidatado, o agora reitor indicava como eixos essenciais do seu programa de ação o "reforço e renovação do corpo docente, afirmar a "universidade de investigação" e a "internacionalização como fator de sustentabilidade e promoção" da instituição.