Actualidade

O secretário-geral da NATO reconheceu hoje que a organização está a viver uma situação inédita na sua relação com a Rússia no pós-Guerra Fria, e salientou a importância de manter abertos os canais de diálogo com o Kremlin.

"Estamos numa situação na qual ainda não tínhamos estado. Não estamos na Guerra Fria, mas não estamos com a parceria estratégica que esperávamos construir depois do fim desse período. É algo novo. Nesse sentido, temos de transmitir uma mensagem forte, mas manter abertos os canais de diálogo [com a Rússia]", admitiu Jens Stoltenberg.

Em conferência de imprensa, na sede da organização, em Bruxelas, onde hoje estão reunidos os ministros dos Negócios Estrangeiros aliados, Jens Stoltenberg disse que a NATO está a trabalhar para melhorar a relação com o Kremlin, ao mesmo tempo que procura aprofundar a resiliência contra "as novas formas de ataque" russo, como o ciberterrorismo, ou a propagação de notícias falsas.