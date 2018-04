Actualidade

Os doentes portugueses com cancro vão poder ser tratados de forma mais eficaz e sem efeitos secundários com tecnologia nuclear numa nova clínica que deverá abrir em 2021, afirmou hoje o ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.

Manuel Heitor falava aos jornalistas no Instituto Tecnológico e Nuclear, na Bobadela, concelho de Loures, onde deverá ser feito um investimento de 100 milhões de euros em cinco anos, vindos de fundos europeus e emprestados pelo Banco Europeu de Investimento.

"Hoje, as ciências e tecnologias nucleares permitem curar o cancro", afirmou o ministro após a assinatura de um protocolo com a Agência Internacional de Energia Atómica, no local onde há 57 anos se investiga e trabalha no nuclear, principalmente no reator experimental que o governo e o Instituto Superior Técnico decidiram fechar.