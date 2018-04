Actualidade

O Museu Nacional da Resistência e Liberdade, da Fortaleza de Peniche, vai ter 11 núcleos, segundo o guião hoje entregue em Lisboa, ao ministro da Cultura, Luís Castro Mendes, que prometeu a inauguração para abril de 2019.

O primeiro dos 11 núcleos será dedicado ao Parlatório, que evocará as condições em que decorriam as visitas aos presos políticos, bem como a solidariedade da população de Peniche para com os presos - e as suas famílias --, e com as fugas, de acordo com o guião definido pela Comissão de Instalação dos Conteúdos e da Apresentação Museológica (CICAM), do Museu da Resistência e Liberdade, da Fortaleza de Peniche.

O segundo e o terceiro núcleos serão memoriais da história da Fortaleza e de todos os que se sacrificaram pela conquista da liberdade e democracia, ao passo que o quarto e o quinto núcleos recordarão como foi o regime fascista e o sistema policial e repressivo, durante a ditadura do Estado Novo.