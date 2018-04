Actualidade

O CDS-PP na Câmara de Lisboa apresentou hoje uma proposta para os terrenos da antiga Feira Popular, em que 70% da área de construção deve ser para habitação, prevendo a disponibilização de "cerca de mil casas".

"Todo o património da autarquia deve ser disponibilizado para habitação com arrendamento a custos moderados", defendeu a vereadora centrista Assunção Cristas, desenvolvendo, assim, uma das propostas do CDS-PP na campanha eleitoral autárquica de 2017.

Na apresentação do balanço de seis meses do trabalho autárquico do CDS-PP em Lisboa no atual mandato, a vereadora disse que é preciso desenvolver um programa de arrendamento a preços moderados, que integre "as muitas oportunidades que há na cidade" em termos de imóveis de propriedade municipal.