Actualidade

Um homem com cerca de 40 anos é suspeito de ter assassinado hoje os pais num prédio da Avenida do Movimento das Forças Armadas, no Barreiro (distrito de Setúbal), disse à agência Lusa fonte policial.

Segundo os Bombeiros de Salvação Pública do Barreiro, o alerta foi dado às 13:35 e quando os elementos da corporação chegaram ao local as duas vítimas - um homem de 75 anos e a mulher, de 70 - já não apresentavam sinais de vida.

De acordo com os bombeiros, as vítimas terão sofrido vários ferimentos provocados por uma arma branca.