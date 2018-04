Actualidade

O CDS-PP na Câmara de Lisboa avançou hoje com uma proposta de candidatura do Estuário do Tejo à lista indicativa do património mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO).

"Que haja uma união e uma liderança por parte da Câmara Municipal de Lisboa para constituirmos uma unidade de missão que trabalhe no sentido de apresentarmos um projeto para que o Estuário do Tejo seja reconhecido como Património Imaterial da Humidade", afirmou a vereadora centrista Assunção Cristas, em conferência de imprensa, no âmbito da apresentação do balanço de seis meses do trabalho autárquico do CDS-PP em Lisboa no atual mandato.

A Reserva Natural do Estuário do Tejo já é uma área protegida, mas os centristas querem que passe também a integrar a lista da UNESCO por considerarem que "só o estatuto de Património Imaterial da Humanidade permite ter as condições para preservar e criar, preservar e desenvolver, preservar e crescer".