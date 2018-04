Actualidade

Um português foi detido na quinta-feira no aeroporto de Chennai (antiga Madrasta), no sul da Índia, com três quilos de cocaína escondidos num dispositivo elétrico, oculto na bagagem, noticiou hoje a edição eletrónica do Times of India.

De acordo com o Departamento de Controlo de Narcóticos da Índia, citado pelo Times of India, o português confessou que serviu de correio de droga, tendo-lhe sido paga uma importância expressiva para transportar um pacote na viagem aérea de São Paulo, no Brasil, a Chennai, com escala no Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

As instruções reveladas pelo cidadão nacional foi as de entregar o pacote que continha a droga num hotel em Chennai.