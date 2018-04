Actualidade

Investigadores da Universidade do Colorado, Estados Unidos, criaram um polímero com as mesmas características do plástico, mas que pode ser convertido ao estado original e facilmente reciclado.

Químicos da Universidade do Colorado acreditam ter dado um passo importante no uso de materiais sustentáveis, que não deixam resíduos e que podem competir com os convencionais plásticos.

Os investigadores, liderados por Eugene Chen, professor do departamento de Química, descobriram um polímero que tal como o plástico é leve, resistente, nomeadamente ao calor, e durável. E pode converter-se de novo ao estado original de pequena molécula e ser quimicamente reciclado, sem o uso de produtos tóxicos ou procedimentos laboratoriais intensos.