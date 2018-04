Incêndio

Um incêndio que lavra em Argela, no concelho de Caminha, desde as 15:14 obrigou hoje ao corte de trânsito na autoestrada A28, no sentido Norte-Sul, disse à Lusa fonte da GNR.

Segundo a fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, o corte na circulação rodoviária foi aplicado cerca das 16:00, na entrada de Gondarém, Vila Nova de Cerveira", daquela autoestrada que liga Viana do Castelo ao Porto.

A mesma fonte adiantou que "o trânsito está a ser desviado para a Estrada Nacional (EN) 13".