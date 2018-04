Brexit

A Comissão Europeia e o Ministério das Finanças britânico anunciaram hoje a criação de um grupo de trabalho destinado a evitar sobressaltos nos serviços financeiros perto da data do 'Brexit', 30 de março de 2019.

As duas partes pediram, em comunicado conjunto, ao Banco Central Europeu (BCE) e ao Banco de Inglaterra para criar esta estrutura no sentido de "gerir os riscos em torno de 30 de março de 2019 no domínio dos serviços financeiros" por ocasião da saída britânica da União Europeia (UE).

A estrutura será presidida pelo presidente do BCE, Mario Draghi, e pelo governador do banco central britânico, Mark Carney, e terá como observadores a Comissão Europeia e o Tesouro.