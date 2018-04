Actualidade

O presidente da Câmara de Lisboa assegurou hoje que vai chegar a acordo com os comerciantes da Rua de São Lázaro, que acusam o município de despejo para requalificar prédios ao abrigo do Programa Renda Acessível (PRA).

A Associação Comércio Tradicional Rua de São Lázaro (ACTLS), na freguesia de Santa Maria Maior, acusa a Câmara Municipal de Lisboa (CML) de os querer "aniquilar" com o PRA, acrescentando que já começaram a receber ofícios da autarquia "para fazer cessar o contrato de arrendamento, para fins não habitacionais" a troca de indemnizações "ridículas".

"No local dos nossos estabelecimentos comercias irão ser construídos outras lojas, nós, os comerciantes, que já cá estamos [alguns há mais de três décadas] deveríamos ter direito a ficar com as lojas, claro que, como diz o PRA, com uma renda acessível para podermos continuar com as nossas vidas empresariais. Seria um reconhecimento de gratidão da Câmara Municipal de Lisboa por tudo o que fizemos pelo desenvolvimento comercial da zona onde estamos inseridos", refere uma carta enviada a alguns grupos parlamentares.