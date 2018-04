Actualidade

O treinador do Sporting disse hoje que o dérbi com o Benfica ainda não foi abordado no seio da equipa de futebol e destacou o tempo que teve para recuperar algumas rotinas, antes da visita ao Portimonense.

"Não falámos (sobre o jogo da 33.ª jornada, em Alvalade). Esta semana analisámos o jogo com o Boavista e o nosso próximo adversário, que é o Portimonense. Não vale a pena pensar noutros cenários, sabendo que há primeiro um jogo complicado em Portimão", afirmou Jorge Jesus, em conferência de imprensa.

O técnico, que fazia a antevisão da partida da 32.ª jornada da I Liga portuguesa, marcada para sábado, referiu que esta semana foi possível trabalhar com mais pormenor algumas situações de jogo e recuperar rotinas, devido ao menor número de jogos que os 'leões' vão ter a partir de agora.