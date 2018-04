Actualidade

O treinador da equipa de futebol do Sporting, Jorge Jesus, pediu hoje "paz e sossego" para fazer face às "importantes batalhas" neste final de temporada e disse que vai cumprir o contrato que tem com 'leões', até 2019.

Na antevisão da partida com o Portimonense, para a 32.ª jornada da I Liga, Jesus foi questionado sobre a reunião que teve esta semana com o presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, e com a administração da SAD, poucas semanas depois do diferendo que opôs o líder 'leonino' aos jogadores do plantel.

"Tudo o que se passou na reunião fica entre treinador e administração da SAD. Falámos sobre o que tínhamos de fazer. É algo que só diz respeito ao Sporting", começou por dizer.