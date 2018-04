Actualidade

O Supremo Tribunal de Justiça (STJ) de São Tomé e Príncipe ordenou, num acórdão hoje divulgado, a devolução da Rosema, a única cervejeira do país, ao empresário angolano, Mello Xavier.

No acórdão a que a Lusa teve acesso, o coletivo de juízes do caso ordena que "se proceda à restituição imediata da gestão Cervejeira Rosema e todos os bens penhorados e apreendidos na presente execução e outros bens móveis ou imóveis, incluindo todas as ações da Ridux [empresa de direito são-tomense proprietária da fábrica] pertencentes à cervejeira Rosema, à acionista maioritária daquela firma, a sociedade angolana Rudux, na pessoa do seu administrador Mário Silva Mello Xavier, ou a quem ele indicar".

Esta decisão tenta pôr fim a um contencioso sobre a posse da fábrica, que tem sido disputada na justiça angolana e cujos direitos de propriedade foram vendidos a um empresário são-tomense, uma ação que é agora anulada.