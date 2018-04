Actualidade

O Palácio dos Condes de Anadia, em Mangualde, vai abrir ao público no sábado depois de um projeto de musealização e qualificação do espaço com o objetivo de garantir mais um polo de atração turística na região.

O palácio barroco, começado a construir entre 1730 e 1740 e terminado já no início do século XIX, é um exemplo da arquitetura senhorial setecentista, contando com uma quinta, jardins e uma mata, estando classificado como imóvel de interesse público.

"É uma das joias da coroa da região", disse à agência Lusa o presidente da Câmara de Mangualde, no distrito de Viseu, João Azevedo, congratulando-se pela abertura agora ao público deste palácio privado, construído e detido pela família Pais do Amaral.