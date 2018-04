Actualidade

O tenista português Gastão Elias, 111.° do ´ranking´ ATP, viu hoje confirmada a sua entrada direta no quadro principal do Estoril Open, de 28 de abril a 06 de maio, no Clube de Ténis do Estoril.

"Temos entrada direta, temos mais um português no quadro. Como resultado das habituais desistências e movimentações em vésperas de arranque de um evento do ATP World Tour, foi o nosso Gastão Elias quem ficou a ganhar, ao ver ser confirmada a sua entrada direta no quadro principal do Millennium Estoril Open", escreveu a organização do torneio, na sua página na rede social Facebook.

Gastão Elias junta-se ao seu compatriota João Sousa, 67.° do mundo, que tinha sido, em março, o último tenista a assegurar entrada direta no quadro principal do Estoril Open, numa lista de 19 encabeçada pelo sul-africano Kevin Anderson, número oito da hierarquia do ATP e único integrante do 'top 10' mundial, seguido do espanhol Pablo Carreño Busta, 11. ° do ranking, campeão em título.