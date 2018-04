Actualidade

O PS entregou hoje um projeto de lei no parlamento que propõe um "regime extraordinário e transitório" para proteger arrendatários idosos ou com deficiência e que "residam no mesmo local há mais de 15 anos".

Com este diploma, os socialistas pretendem, enquanto as propostas do Governo de alteração à lei das rendas não forem aprovadas, proteger os arrendatários com "idade igual ou superior a 65 anos ou com grau de deficiência igual ou superior a 60%" e que "residam no mesmo local há mais de 15 anos".

Durante o "período transitório" e "até à aprovação do novo quadro legislativo", "o senhorio só poderá opor-se à renovação, ou proceder à denúncia, do contrato de arredamento" se for "para dar resposta a necessidade de habitação pelo próprio ou pelos seus descendentes em 1º grau", como prevê o artigo 1101 do Código Penal, refere um comunicado divulgado pelo Grupo Parlamentar dos socialistas.