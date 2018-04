Actualidade

Noventa e dois militares concluíram hoje o curso e vão reforçar os núcleos do Serviço de Proteção da Natureza e Ambiente (SEPNA) dos Comandos Territoriais, anunciou a GNR, referindo que passa a contar agora com 1.010 elementos.

"Durante as quatro semanas deste curso de especialização foram ministradas diversas temáticas, com vista à aquisição de conhecimentos e competências técnico-profissionais para o desempenho de funções específicas no âmbito da Proteção da Natureza e do Ambiente", refere a GNR, em comunicado.

Entre as temáticas abordadas está a prevenção, vigilância e deteção de incêndios florestais, a fiscalização em matéria de legislação florestal, da caça e da pesca, a conservação e proteção dos recursos hídricos e dos solos ou a investigação de ilícitos criminais.