Actualidade

O treinador do Benfica anunciou hoje que o brasileiro Jonas está fora dos convocados para o jogo com o Tondela e descartou "poupanças" para o dérbi com o Sporting na ronda seguinte da I Liga de futebol.

"Poupanças não é algo que faça parte da minha forma de pensar. Nunca sabemos qual o jogo decisivo, todos os jogos são importantes e amanhã jogarão os melhores. Temos, de facto, alguns jogadores com condicionantes e até alarguei a convocatória por isso", afirmou, esclarecendo logo à partida as dúvidas sobre o goleador dos 'encarnados': "Jonas não está convocado."

Na conferência de imprensa de antevisão do desafio da 32ª jornada do campeonato, o treinador dos tetracampeões assumiu que a lesão do melhor marcador da equipa, com 33 golos, está a levar mais tempo do que era inicialmente esperado e manifestou a sua crença na recuperação do avançado de 34 anos para o dérbi da próxima semana.