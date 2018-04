Actualidade

As sociedades desportivas hoje representados na assembleia geral da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) aprovaram a redução do número vagas para as equipas B que podem participar na II Liga, passando de seis para cinco.

Atualmente, até são cinco as formações B que competem no segundo escalão, mas o regulamento contemplava a existência de seis vagas, devido à presença do Marítimo B, que entretanto desceu aos campeonatos não profissionais.

Com esta alteração, que entra já em vigor na próxima temporada, a quota de equipas B na II Liga não pode assim exceder as cinco.