Actualidade

Os processos de autorização de celebração dos contratos de gestação de substituição pendentes vão ser extintos "por ter deixado de existir suporte legal", deliberou hoje o Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida (CNPMA).

Na qualidade de autoridade competente no âmbito da Procriação Medicamente Assistida (PMA), o CNPMA decidiu hoje que "no que respeita aos processos de autorização de celebração dos contratos de gestação de substituição pendentes, por ter deixado de existir suporte legal, declarar extintos os referidos processos".

A decisão foi tomada após análise do acórdão do Tribunal Constitucional (TC) que declarou, com força obrigatória geral, a inconstitucionalidade de vários normativos da Lei da PMA.