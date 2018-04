Actualidade

A agência de notação financeira Moody's desceu hoje o 'rating' de Angola, de B2 para B3, mudando a Perspetiva de Evolução de 'Negativa' para 'Estável', concluindo o processo de revisão em baixa iniciado em fevereiro passado.

Num comunicado publicado hoje à noite, a Moody's explica que as principais razões para a descida do 'rating', que se afunda ainda mais em território de 'Não Investimento', ou 'Junk' (lixo), como é normalmente conhecido, são "os riscos de refinanciamento interno e externo, que se manterão altos pelo menos nos próximos dois anos, e as métricas orçamentais e o peso da dívida, que já não estão em linha com os pares avaliados em B2".

A 'Perspetiva de Evolução' do 'rating' de Angola subiu para 'Estável', uma semana depois de ter assinado com o Fundo Monetário Internacional um Instrumento de Coordenação de Políticas, e de a agência S&P melhorar o 'rating', e na mesma semana em que o Ministério das Finanças está a apresentar aos investidores a intenção de lançar uma emissão de dívida pública de dois mil milhões de dólares em maio.