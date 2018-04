Actualidade

A associação Casa do Triângulo, que está por estes dias a celebrar 21 anos, quer triplicar a oferta de alojamento na ilha açoriana de São Miguel para doentes deslocados das ilhas do Pico, Faial e São Jorge.

"A procura de quarto é tão grande que só com dois quartos não conseguimos dar resposta. A casa do lado tem quatro quartos e assim vamos ficar com capacidade para os residentes destas ilhas e, muito provavelmente, vamos alargar à Graciosa, porque a Graciosa não tem cá representação", adiantou, em declarações à agência Lusa, Carlos Adalberto Silva, presidente da Casa do Triângulo.

Criada há 21 anos, a associação promove jantares e encontros entre pessoas naturais das ilhas do Triângulo (São Jorge, Pico e Faial) que residem na ilha de São Miguel, não só para matar saudades da gastronomia e da cultura destas ilhas, mas para angariar fundos para a manutenção de uma habitação que recebe doentes deslocados.