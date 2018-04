Actualidade

O novo Regulamento Geral sobre Proteção de Dados (RGPD), que entra em vigor no final de maio, levou as operadoras de telecomunicações a atualizarem as políticas de privacidade e as principais companhias portuguesas já estão a avisar os clientes.

Questionadas pela Lusa, a Vodafone, a NOS e a Altice admitiram que o RGPD cria "novos desafios" às companhias, mas as operadoras que representam a maioria do mercado asseguram que já estão a adotar medidas para cumprir a nova legislação. A Lusa também contactou a Nowo, que não respondeu até ao momento.

Relativamente à Vodafone, a operadora disse à Lusa que "uma das principais mudanças que o regulamento traz prende-se com o reforço da informação que já hoje é disponibilizada aos clientes no que diz respeito à proteção dos seus dados pessoais e ao exercício dos seus direitos", tendo levado a companhia a "adaptar o seu processo de recolha de permissões para a utilização dos dados".