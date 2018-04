Actualidade

Um bombista suicida atacou hoje uma base militar no sul da província de Helmand, no Afeganistão, provocando a morte a pelo menos três civis e dois soldados, revelou o porta-voz do governador da província de Helmand.

O porta-voz Omar Zwak, citado pela agência noticiosa AP, adiantou que três civis e dois soldados ficaram feridos no ataque no distrito de Nad Ali e que o suicida era um combatente do movimento fundamentalista islâmico nacionalista Taliban e atacou a base usando uma 'minivan', automóvel similar em formato a uma 'van', mas desenhada para uso particular.

O major Abdul Qadeer Bahadorzai, porta-voz do comandante do corpo de exército no sul, confirmou à AP o ataque, e disse que pode ser alterado o número de mortes.