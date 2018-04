Actualidade

A greve dos trabalhadores da Empresa de Manutenção de Equipamento Ferroviário (EMEF) foi desconvocada após ter sido assinado, na sexta-feira à noite, um acordo entre sindicatos, administração da empresa e tutela, disse hoje à Lusa fonte sindical.

Em declarações à agência Lusa, Paulo Milheiro, do Sindicato Nacional dos Trabalhadores Ferroviários (SNTF), afirmou ter sido negociada uma atualização salarial de 23 euros para os operários e de 16 euros para as restantes categorias, assim como um aumento do subsídio de turno dos atuais 48 euros para 99 euros para os trabalhadores abrangidos, nomeadamente nas oficinas de Guifões (Matosinhos) e nas oficinas dos Alfa pendulares, em Contumil (Porto).

"Ainda assim peca por escasso em relação aos trabalhadores da CP, que recebem o subsídio de turno em percentagem do salário", disse.