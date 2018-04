Actualidade

O Irão saudou hoje os esforços dos dois líderes coreanos para normalizar relações entre os dois países e alertou para as intervenções dos Estado Unidos, indicando que é um país no qual não se pode confiar.

"O recente encontro dos líderes da Coreia do Norte e da Coreia do Sul é um passo responsável na direção correta, que pode contribuir para uma paz sustentável e para a segurança da região e do mundo", declarou o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão, Bahram Qasemí, na página oficial do Ministério.

O responsável recordou que "a principal e constante política do Irão é a oposição a qualquer tipo de produção o armazenamento e uso de armas de destruição em massa" e que o país tem conduzido esforços para um mundo livre desse armamento.