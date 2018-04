Actualidade

O treinador do Marítimo, Daniel Ramos, disse hoje a sua equipa tem de estar "nos limites" para fazer frente a um "grande" FC Porto, no domingo, em partida da 32.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

"É preciso um grande Marítimo, porque também acho que vai haver um grande FC Porto. O que sei é que, para vencer o FC Porto, o Marítimo tem de estar no máximo, tem de se transcender, tem que andar nos limites e procurar contrariar a natural motivação do FC Porto, que, com grande mérito do Sérgio Conceição e da equipa, consegue estar em primeiro", referiu, em conferência de imprensa.

A semana ficou marcada por uma queixa anónima, apresentada na Procuradoria-Geral da República (PGR), acusando o FC Porto de uma tentar corromper o guarda-redes do Marítimo Amir, em virtude de uma alegada dívida dos 'azuis e brancos' aos insulares pela transferência de Marega.