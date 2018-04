Eurovisão

A realização do Festival Eurovisão da Canção em Lisboa tem um "grande impacto" na hotelaria, sobretudo a final, com as reservas a indicarem que os quatro estrelas serão os mais procurados, com ocupações de 90%, segundo a AHP.

"Como sempre, dados rigorosos só depois do evento fechado. No entanto, temos uma elevada previsão de taxa de ocupação entre 08 e 12 de maio, mas especialmente nos dias 11 e 12. Mais de 75% destas unidades dizem que vão ter uma ocupação de entre 74% a mais de 80%", disse a presidente da direção executiva da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP), Cristina Siza Vieira, em declarações à Lusa.

A responsável acrescentou que "quem sinaliza taxas de ocupação superiores são as unidades de quatro estrelas", com três quartos da amostra a apresentarem nestes dias taxas de ocupação de 90%, e superiores para dia 12, quando acontece a final da Eurovisão.