Actualidade

As Câmaras Municipais de Coimbra e Faro receberam nos últimos três anos, em conjunto, mais de 30 pedidos de indemnização por danos provocados em viaturas devido ao mau estado das estradas, pagando cerca de 21 mil euros aos automobilistas.

De acordo com a Associação de Defesa do Consumidor - DECO, acidentes por buracos nas estradas ou danos em consequência da má conservação do piso podem ser imputados às autarquias ou outras entidades e podem dar direito a uma indemnização do condutor.

Nesse sentido, a agência Lusa questionou as Câmaras Municipais de Lisboa, Porto, Coimbra, Faro, Évora, Ponta Delgada e Funchal sobre o número de pedidos de indemnização recebidos e pagos nos últimos três anos, bem como que investimentos têm sido feitos ou estão previstos para a melhoria das suas estradas.