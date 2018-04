Actualidade

Os defesas Piccini, Mathieu e André Pinto e o médio William Carvalho ficaram fora da lista de convocados do Sporting e vão falhar hoje o duelo com o Portimonense, da 32.ª jornada da I Liga de futebol.

Os quatro jogadores, todos devido a problemas físicos, não vão poder atuam no Algarve, incluindo Mathieu, que foi titular no último encontro dos 'leões' com o Boavista (1-0), tendo saído ainda durante o decorrer da primeira parte, devido a lesão.

Com apenas um defesa central disponível, o técnico Jorge Jesus terá que voltar a adaptar um jogador para fazer essa posição, sendo esperado que Petrovic, habitualmente médio defensivo, volte a aparecer junto a Coates.