Europeus judo

A judoca Yahima Ramirez alcançou hoje o melhor resultado da delegação portuguesa no terceiro e último dia dos Europeus de Telavive, competição em que terminou em quinto lugar.

A judoca, de origem cubana, a competir nos -78 kg, esteve muito perto de repetir a única medalha que tem em Europeus, quando em 2008, em Lisboa, foi medalha de bronze, embora conte no palmarés com um ouro nos Pan-americanos, quando representava Cuba.

Hoje, no Centro de convenções de Telavive, Yahima Ramirez precisou apenas de vencer um combate, com a sua categoria a ter apenas 16 inscritas, para se situar na luta pelas medalhas, mas fê-lo diante da russa Anastasiya Dmitrieva (14.ª do mundo).