O tenista português João Sousa assumiu hoje a esperança de fazer um "bom torneio" no Estoril Open e garantiu estar a "cem por cento" para a prova que arrancou hoje, com o 'qualifying', no Estoril.

"Sinto-me bem. O 'feeling' não quer dizer nada. Estou a cem por cento, o importante é trabalhar bem, estar motivado e no fim fazem-se contas", afirmou o jogador, de 29 anos, acrescentando: "Cada semana é um novo desafio e esta semana vai ser mais um. Espero jogar a bom nível e fazer um bom torneio."

Em declarações aos jornalistas após uma sessão de autógrafos e antes de conhecer a definição do sorteio do quadro principal masculino, o número 67 do ranking mundial elogiou também o lote de tenistas confirmados pela organização, apesar das desistências dos cotados Nick Kyrgios e David Ferrer.