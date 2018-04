Actualidade

O Japonês Arai Hiroki, num Ford Fiesta R5, ganhou hoje o Rali de Mortágua, com Armindo Araújo (Hyundai i20 R5) a ser o melhor português, ao terminar no segundo lugar a terceira prova do Campeonato Nacional de Ralis.

Depois do triunfo de Craig Breen, piloto oficial da Citroen no WRC, em 2017, novo triunfo estrangeiro em Mortágua, desta vez com a vitória a sorrir a um jovem japonês Arai Haroki, que aproveitou para treinar para o Rali de Portugal.

Piloto da Toyota, venceu em Mortágua ao volante de um dos dois Ford Fiesta R5 alugados pela Tommi Makinen Racing, equipa apoiada pela marca japonesa, com 1.02,6 minutos de vantagem sobre o tetracampeão nacional que este ano regressou à competição, integrando a equipa oficial da Hyundai Portugal.