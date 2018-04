Estoril Open

O primeiro dia da fase de qualificação do Estoril Open de ténis foi hoje cancelado devido à chuva, anunciou a organização do único torneio português do circuito ATP.

A chuva impediu que qualquer um dos encontros previstos para hoje fosse concluído, obrigando a organização a adiar toda a primeira ronda do 'qualifying' para domingo e a segunda e última para segunda-feira, quando deverá também começar a eliminatória inaugural do quadro principal.

Dos cinco portugueses inscritos na qualificação, apenas João Domingues (190.º do mundo) e Francisco Cabral (877.º) chegaram a subir aos 'courts' do Clube de Ténis do Estoril.