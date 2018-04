Actualidade

O Óquei de Barcelos qualificou-se hoje para a final da Taça CERS, em hóquei em patins, ao vencer nas meias-finais os espanhóis do Voltregà, por 5-2, em jogo disputado em Lérida, Espanha.

Na primeira meia-final, a equipa portuguesa saiu para o intervalo a vencer por 3-0, com golos de Zé Pedro, João Almeida e Rúben Sousa. Na segunda parte, os espanhóis ainda reduziram para 3-2, mas, nos minutos finais, novamente Rúben Sousa, e Juanjo deram tranquilidade à equipa de Barcelos.

O Óquei de Barcelos, que venceu as duas últimas edições da Taça CERS, defronta no domingo, na final, o vencedor do encontro entre o Lérida e os italianos do Hockey Breganze.