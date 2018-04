Actualidade

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, defendeu hoje a necessidade de uma "solução pacífica" para permitir a desnuclearização e a reunificação da península da Coreia.

Durante uma visita à feira Ovibeja, em Beja, Jerónimo de Sousa lembrou "a posição que sempre prevaleceu por parte do PCP" sobre o assunto e após ter sido questionado pelos jornalistas sobre o acordo entre as Coreias do Norte e do Sul anunciado na sexta-feira.

"Lembro a posição que sempre prevaleceu por parte do PCP com um objetivo: encontrar uma solução pacífica em primeiro lugar, visando o processo da reunificação da península da Coreia", disse.