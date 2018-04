Actualidade

O líder norte-coreano, Kim Jong-un, disse que irá encerrar em maio o centro de testes nucleares do seu país, anunciou hoje um porta-voz da presidência da Coreia do Sul.

Segundo Seul, o compromisso de Kim Jong-un foi feito durante a cimeira de sexta-feira entre o líder da Coreia do Norte e o seu homólogo do Sul, Moon Jae-in, junto à linha que demarca os dois países no paralelo 38.

"Kim disse na cimeira (...) que procederá ao encerramento do local de testes nucleares em maio", referiu o porta-voz sul-coreano, citado pela France Press.