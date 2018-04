Actualidade

Sandra Lira é a única portuguesa e a única mulher instrutora na aviação civil no Dubai, nos Emirados Árabes Unidos (EAU), ao serviço da "Alpha Aviation Academy" (AAA), escola que forma pilotos para a companhia low cost Air Arabia.

"Sou a única mulher, e portuguesa, a dar instrução na aviação civil no Dubai e isso é fácil de aferir porque só existem três escolas neste Emirado, nomeadamente a 'Alfa Aviation Academy', onde trabalho e tenho contrato de exclusividade, a 'Fujeirah Aviation Academy' e a 'Emirates Flight Training Academy' [a maior do mundo]", disse à agência Lusa.

Nascida na África do Sul [em Pietermaritzburg, na província de Kwazulu - Natal], Sandra é filha de pais madeirenses (o pai, natural da Ponta do Sol, foi assassinado naquele país na década de 90 do século XX, e a mãe é de Santo António, uma das dez freguesias do concelho do Funchal).