Actualidade

O brasileiro Rodrigo Koxa bateu o recorde de maior onda surfada, na Praia do Norte, na Nazaré, superando em 61 centímetros o anterior registo do havaiano Garrett McNamara, de acordo com a Liga Mundial de Surf (WSL).

Na gala de atribuição dos prémios de ondas gigantes (XXL), Koxa venceu o prémio para a maior do ano, com a onda surfada em 08 de novembro de 2017, que o painel calculou ter 24,38 metros de altura, mais 61 centímetros do que o anterior máximo, de 23,77 metros, também na Nazaré e que estava na posse de McNamara.

De acordo com a WSL, o registo de Koxa passa a integrar o livro dos recordes do Guinness, substituíndo o anterior, que remontava a 01 de novembro de 2011.