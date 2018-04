Actualidade

A presidência da Coreia do Sul afirmou hoje que a Coreia do Norte quer desmantelar o centro de testes nucleares em maio perante observadores e jornalistas estrangeiros, como resultado do acordo alcançado entre as duas Coreias na sexta-feira.

De acordo com o gabinete da presidência sul-coreana, citado pelas agências noticiosas internacionais, a Coreia do Norte propôs encerrar de forma definitiva o centro em que realizou os seus seis testes atómicos.

Ainda segundo a mesma fonte, o líder norte-coreano, Kim Jong-un, propôs ao presidente sul-coreano, Moon Jae-in, que o encerramento do centro se realize publicamente para sublinhar o compromisso de Pyongyang com a desnuclearização.