Actualidade

A presença de piolho do pombo no internamento da unidade coronária do Hospital de Faro levou ao seu encerramento, no sábado, para se proceder à desinfestação, disse hoje à agência Lusa fonte do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA).

A Lusa teve conhecimento de que haveria unidades fechadas no hospital de Faro devido à existência de piolhos e questionou o CHUA sobre a matéria, tendo fonte do centro Hospitalar reconhecido a existência de piolhos "provenientes do exterior" e a necessidade de deslocar os utentes para outra zona do hospital de Faro para continuarem a receber os cuidados necessários.

"Durante as limpezas diárias de ontem [sábado] foi detetada a presença de piolho de pombo, proveniente do exterior, no internamento da unidade coronária, pelo que se decidiu encerrar a unidade para proceder imediatamente ao processo de desinfestação e limpeza necessárias", respondeu o CHUA por escrito.