Actualidade

Uma equipa do conselho de segurança das Nações Unidas que está no Bangladesh prometeu hoje trabalhar para resolver a crise de milhares de muçulmanos rohingya exilados no país, mas avisa que não há soluções mágicas.

Os diplomatas, que visitaram vários acampamentos e pontos de fronteira onde cerca de 700 mil rohingya se abrigam, consideraram que a visita era uma oportunidade para analisar a situação no local.

O embaixador russo nas Nações Unidas, Dmitry Polyansky, disse que a equipa não vai desviar o olhar da crise após a visita, apesar de alertar que não há soluções simples.