Actualidade

A circulação na linha amarela do Metro do Porto esteve interrompida em Vila Nova de Gaia entre as 14:38 e as 15:08, na sequência da colisão de um automóvel com uma composição do metro, disse à Lusa fonte policial.

Segundo fonte da PSP do Porto, o acidente ocorreu entre as estações de General Torres e Câmara de Gaia, devido à "imprudência" do condutor de um veículo ligeiro que, "ao virar a marcha, embateu contra uma viatura do metro que estava a circular" em direção do Porto.

A circulação viria a ser restabelecida passados 30 minutos, não se tendo registado feridos.