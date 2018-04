Actualidade

Dezenas de voos foram hoje cancelados e outros sofreram atrasos no aeroporto de Schiphol, em Amesterdão, na sequência de uma falha elétrica ocorrida durante a noite passada que obrigou ao encerramento temporário da infraestrutura.

"Estamos a lidar com as consequências do apagão. Por precaução, alguns voos foram cancelados. Outros voos podem sofrer atrasos", informou o aeroporto através da rede social Twitter.

Segundo refere a agência Efe, o problema elétrico, sentido em várias zonas de Amesterdão, afetou o sistema de registo de passageiros do aeroporto, que fechou temporariamente durante a manhã de hoje, com os terminais repletos de passageiros, num fim de semana de férias escolares.