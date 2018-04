Actualidade

O secretário-geral do PCP acusou hoje o Governo de fazer do défice "uma questão de ditadura", contestando a meta inscrita no Programa de Estabilidade, e criticou os acordos assinados "com pompa espalhafatosa" entre executivo e PSD.

Jerónimo de Sousa falava durante um almoço comemorativo do 44.º aniversário do 25 de Abril, no Pavilhão José Gouveia, na freguesia de São João da Talha, em Loures.

Sobre o Programa de Estabilidade, o secretário-geral do PCP referiu que os valores previstos para o pagamento de juros da dívida nos próximos quatro anos ultrapassam os 30 mil milhões de euros: "Isto significaria, camaradas, três orçamentos anuais para todo o Serviço Nacional de Saúde (SNS). Isto significaria, noutras áreas, resolver problemas estruturais com que o nosso país é confrontado".