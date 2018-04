Actualidade

O secretário-geral do PCP considerou hoje que a luta contra um "poder absoluto" vai ser uma questão central, defendendo que a influência dos comunistas, com o PS sem um Governo maioritário, foi decisiva para os avanços desta legislatura.

"Estes são avanços que só se tornaram possíveis com a luta e numa correlação de forças em que o PS não dispõe de um Governo maioritário. Avanços que vão para além do que o Governo do PS previa e admitia", afirmou.

Jerónimo de Sousa falava durante um almoço comemorativo do 44.º aniversário do 25 de Abril, no Pavilhão José Gouveia, na freguesia de São João da Talha, em Loures.