Actualidade

O Real Massamá, o Sporting B e o Gil Vicente ficaram hoje matematicamente despromovidos ao Campeonato de Portugal de futebol, após a realização da 36.ª e antepenúltima ronda da II Liga.

Na ronda 36, o Real Massamá perdeu por 3-2 na receção ao Cova da Piedade, a equipa secundária do Sporting cedeu por 2-1 no reduto do Varzim e o Gil Vicente caiu por 1-0 fora com o Académico de Viseu.

Com apenas duas jornadas por disputar, o Real Massamá (31 pontos), o Gil Vicente (35) e o Sporting B (36) já não podem igualar Sporting de Braga B, Oliveirense e Sporting da Covilhã, as três equipas colocadas acima da 'linha de 'agua'.